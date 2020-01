A influencia indiana no mercado global de energia Estudo da IEA mostra como as escolhas do país são representativas para o planeta

Olá, nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Se já for assinante, faça seu login Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

O crescimento previsto do consumo de energia na Índia deve influenciar as dinâmicas do mercado de energia global nos próximos anos. As escolhas energéticas que o país fizer serão críticas para cidadãos indianos tanto quanto para o futuro do planeta, alerta a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês),em novo relatório. Com população…