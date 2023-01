A eficiência energética no setor de healthcare

Os hospitais são instituições que funcionam durante sete dias por semana, 24 horas por dia. Com isso, é evidente a importância da energia elétrica para essa atividade. Isso se agravou com a Covid-19, quando aumentou a demanda por serviços da área da saúde, o que tornou os hospitais consumidores cada vez maiores de energia.

Segundo pesquisa da US Energy Information Administration, o setor de healthcare perde apenas para edifícios de serviços de alimentação quando se fala do uso de energia por metro quadrado no setor comercial, em razão da demanda ininterrupta e do uso de equipamentos especializados, que consomem muita energia.

É preciso pensar, então, em como administrar melhor o uso dos recursos energéticos e até mudar a forma como se adquire a energia elétrica, com aquisição no mercado livre de energia e iniciativas de eficiência energética.

Por intermédio do mercado livre de energia, os consumidores podem escolher seu fornecimento, sendo possível economizar nos custos e também aumentar a aquisição de energia de fontes renováveis, contribuindo com o meio ambiente.

Para ter maior redução na quantidade geral de energia consumida, os hospitais podem investir em tecnologias com o uso de equipamentos mais eficientes. Como adquirir sistemas mais inteligentes de aquecimento e resfriamento, que é o caso do ar-condicionado, um dos aparelhos que mais consomem energia elétrica. Também podem utilizar ferramentas programáveis de iluminação para otimizar a quantidade de tempo em que as lâmpadas ficam acesas para que dessa forma tenha maior economia energética.

Outra forma de conseguir caminhar para maior eficiência energética é por meio de parcerias com companhias que dão consultorias para auxiliar na jornada da redução de energia consumida.

Pensar em hospitais com mais eficiência energética é algo urgente. Cada vez mais a população está se cuidando e necessita dos serviços de saúde, por isso, é preciso colocar o tema no centro das discussões. Sem novas infraestruturas e aparelhos tecnológicos que pensam mais na preservação do meio ambiente, não conseguiremos manter a melhor assistência para todos.

Júlio Martins é vice-presidente de Power Products, Power Systems e Digital Energy da Schneider Electric Brasil